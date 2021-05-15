Куйвашев рассказал о тушении лесного пожара рядом с поселком Рефтинский

Куйвашев рассказал о тушении лесного пожара рядом с поселком Рефтинский
Куйвашев рассказал о тушении лесного пожара рядом с поселком Рефтинский
Сегодня, 10:46ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
О том, как происходит тушение лесного пожара рядом с поселком Рефтинский рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Местный житель заявил, что пожар не тушат. Однако, по словам Куйвашева, на месте работают почти 90 человек и 30 единиц техники. Он уверил, что работы ведутся в полном объеме, специалисты делают все, чтобы локализовать возгорание.

Одним из самых действенных способов противостоять огню при низовом пожаре является опашка, создание минерализованных полос. Так что даже если вы человека с ранцевым огнетушителем не видете, это не значит, что работы не ведутся, пояснил губернатор.

Также он попросил жителей региона быть более ответственными и соблюдать противопожарный режим, введенный в Свердловской области.

Напомним, лесные пожары окружили поселок Рефтинский и местную птицефабрику, с огнем не могут справиться уже несколько дней. Жители жалуются, что меры по тушению не принимаются.

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