Пилорама и сады на площади 1,5 тысячи квадратных метра загорелись в Екатеринбурге

Происшествие случилось на улице Учителей. Сотрудники МЧС отмечают, что существует угроза распространения пожара на еще большие территории, соседние садовые дома. Плотная застройка затрудняет процесс тушения.
К месту возгорания стягивают дополнительные силы огнеборцев. На месте развернут штаб пожаротушения. 24 пожарных автомобиля и 57 сотрудников МЧС работают на месте происшествия.
Напомним, 15 мая в Екатеринбурге возле склада дров случился пожар. На площади 500 квадратных метров загорелись пиломатериалы, которые складировались на открытой площадке.