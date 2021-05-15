Пилорама и сады на площади 1,5 тысячи квадратных метра загорелись в Екатеринбурге

Пилорама и сады на площади 1,5 тысячи квадратных метра загорелись в Екатеринбурге
Пилорама и сады на площади 1,5 тысячи квадратных метра загорелись в Екатеринбурге
Сегодня, 21:29ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пилорама и садовые дома загорелись в Екатеринбурге. Огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

Происшествие случилось на улице Учителей. Сотрудники МЧС отмечают, что существует угроза распространения пожара на еще большие территории, соседние садовые дома. Плотная застройка затрудняет процесс тушения.

Видео:ГУ МЧС по Свердловской области

К месту возгорания стягивают дополнительные силы огнеборцев. На месте развернут штаб пожаротушения. 24 пожарных автомобиля и 57 сотрудников МЧС работают на месте происшествия.

Напомним, 15 мая в Екатеринбурге возле склада дров случился пожар. На площади 500 квадратных метров загорелись пиломатериалы, которые складировались на открытой площадке.

Сюжеты:
Екатеринбург
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