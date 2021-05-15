Пострадавшая в массовом ДТП екатеринбурженка скончалась в больнице

Пострадавшая в массовом ДТП екатеринбурженка скончалась в больнице
Пострадавшая в массовом ДТП екатеринбурженка скончалась в больнице
Сегодня, 12:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
79-летняя пенсионерка, пострадавшая в массовом ДТП 11 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге, скончалась в больнице от полученных травм.

Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой головы, медики не смогли ее спасти, пишет «КП-Екатеринбург».

В ДТП столкнулись два автомобиля, при этом один из них отбросило на тротуар с пешеходами. Предположительно, 32-летний виновник аварии находился в состоянии наркотического опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в ДТП пострадали пять взрослых и двое детей. 7-летний ребенок получил ушиб колена, 11-летнний — сотрясение головного мозга тяжелой степени. Они были госпитализированы. Также в больницы медики доставили пять взрослых.

Сюжеты:
Екатеринбург
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