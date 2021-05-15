Пожар возле склада дров случился в Екатеринбурге

Пожар возле склада дров случился в Екатеринбурге
Пожар возле склада дров случился в Екатеринбурге
Сегодня, 18:38ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар у склада компании по производству дров вспыхнул в Екатеринбурге.

Вызов поступил на пульт оператора 15 мая в 15.55. На площади 500 квадратных метров загорелись пиломатериалы, которые складировались на открытой площадке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Борьба с огнем затруднялась большой горючей нагрузкой. Спасателям был организован подвоз дополнительной воды из-за отдаленности от источников. К 17.04 было ликвидировано открытое горение. Удалось справиться с огнем до того, как он перекинулся на складские помещения.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

К месту происшествия были направлены шесть пожарных автомобилей и 15 сотрудников МЧС.

Напомним, под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск 14 мая сгорели коттедж и частный жилой дом.Также пострадала обшивка двухэтажного многоквартирного дома. Общая площадь пожара составила 609 квадратных метров.

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Екатеринбург
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