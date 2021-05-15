Увезли на медицинском вертолете: 4-летний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

Увезли на медицинском вертолете: 4-летний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле
Увезли на медицинском вертолете: 4-летний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:44ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Четырехлетний ребенок был госпитализирован после падения из окна на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Во дворе ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле приземлился медицинский вертолет. Он забрал ребенка, который пострадал при падении, сообщила читательница TagilCity.ru.

Сообщение о поступлении в больницу поступило в полицию Нижнего Тагила 14 мая. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение после падения из окна квартиры на улице Ильича. Сотрудники ПДН организовали проверку по факту происшествия.

В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что мама на кухне готовила обед, было открыто окно на проветривание. В этот момент дети находились в комнате. С одним из них мать отлучилась ненадолго в туалет, а когда вернулась, окно в кухне было открыто, а москитная сетка отсутствовала. Выглянув на улицу, женщина увидела под окнами малыша, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что семья является благополучной и положительно характеризуется по месту учебы старших детей. В полиции рекомендуют родителям с особым вниманием следить за малолетними детьми: установилась аномально жаркая погода, открываются окна для проветривания. Для избежания несчастных случаев важно установить ограничители на окна.

Напомним, 1 мая сообщалось, как девочка 2020 года рождения захлебнулась в ванной, пока её мама развешивала выстиранное белье.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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