Увезли на медицинском вертолете: 4-летний ребенок выпал из окна в Нижнем Тагиле

В ходе проверки инспекторы ПДН установили, что мама на кухне готовила обед, было открыто окно на проветривание. В этот момент дети находились в комнате. С одним из них мать отлучилась ненадолго в туалет, а когда вернулась, окно в кухне было открыто, а москитная сетка отсутствовала. Выглянув на улицу, женщина увидела под окнами малыша, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».