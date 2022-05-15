43-летний свердловчанин врезался на иномарке в дерево и погиб на трассе под Ирбитом

ДТП произошло около половины девятого вечером в субботу, 14 мая на втором километре автодороги Ирбит — Лесной Ирбитского района.
Как рассказали редакции в УГИБДД по Свердловской области, 43-летний житель Ирбита превысил скорость на своем Ford по пути в поселок Лесной. В результате этого свердловчанин не справился с управлением иномарки и врезался в дерево. От удара автомобиль откинуло, и транспортное средство перевернулось. Ирбитчанин погиб на месте аварии до приезда скорой.
Стаж вождения мужчины составляет 23 года, на момент ДТП мужчина находился с салоне иномарки один и не был пристегнут ремнем безопасности. О состоянии водителя будет известно по результатам экспертиз.