Водитель автобуса из Нижнего Тагила нахамил пассажирам по пути в Верхнюю Салду

Водитель автобуса из Нижнего Тагила нахамил пассажирам по пути в Верхнюю Салду
Водитель автобуса из Нижнего Тагила нахамил пассажирам по пути в Верхнюю Салду
15 мая, 11:45ПроисшествияФото: 1МI
Управлявший общественным транспортом свердловчанин называл себя «хозяином автобуса» и требовал от пассажиров пройти в конец салона для посадки большего числа клиентов. Этим и запомнилась поездка из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду одному из читателей.

Инцидент произошел накануне днем, 14 мая, на маршруте 109 «Нижний Тагил — Верхняя Салда». О происшествии рассказал подписчик новостного портала «ВСалде». По словам мужчины, водитель грубо разговаривал с пассажирами из-за их нежелания проходить в хвостовую часть автобуса.

Водитель совершенно хамским образом требовал продвинуться в конец, а двигаться было некуда,поделились подписчики.

Пассажиры добавили, что водитель вступил в словесную перепалку с одним из своих клиентов, а в итоге и вовсе назвал себя «хозяином автобуса». В итоге управлявший общественным транспортом свердловчанин в отместку собеседнику редакции не стал открывать заднюю дверь и предложил пробираться к выходу на остановке через переполненный салон.

Сюжеты:
Нижний ТагилВерхняя и Нижняя Салда
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