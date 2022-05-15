Водитель автобуса из Нижнего Тагила нахамил пассажирам по пути в Верхнюю Салду

Управлявший общественным транспортом свердловчанин называл себя «хозяином автобуса» и требовал от пассажиров пройти в конец салона для посадки большего числа клиентов. Этим и запомнилась поездка из Нижнего Тагила в Верхнюю Салду одному из читателей.

Инцидент произошел накануне днем, 14 мая, на маршруте 109 «Нижний Тагил — Верхняя Салда». О происшествии рассказал подписчик новостного портала «ВСалде». По словам мужчины, водитель грубо разговаривал с пассажирами из-за их нежелания проходить в хвостовую часть автобуса. Водитель совершенно хамским образом требовал продвинуться в конец, а двигаться было некуда,поделились подписчики. Пассажиры добавили, что водитель вступил в словесную перепалку с одним из своих клиентов, а в итоге и вовсе назвал себя «хозяином автобуса». В итоге управлявший общественным транспортом свердловчанин в отместку собеседнику редакции не стал открывать заднюю дверь и предложил пробираться к выходу на остановке через переполненный салон. Два колеса отвалились по дороге у автобуса № 34 в Нижнем Тагиле 2 Фото Два колеса отвалились у автобуса, следующему по маршруту № 34 в Нижнем Тагиле, вечером 11 апреля.

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