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На нижнетагильском участке Свердловских железных дорог вторая авария за неделю. Теперь перевернулись 10 вагонов (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На нижнетагильском участке Свердловских железных дорог вторая авария за неделю. Теперь перевернулись 10 вагонов (ФОТО)

15 июня 2012, 17:30Происшествия
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