На нижнетагильском участке Свердловских железных дорог вторая авария за неделю. Теперь перевернулись 10 вагонов (ФОТО)
Второе происшествие произошло вчера в 14:25 по московскому времени на перегоне Верхняя-Промежуток Кушвинского городского округа. С рельсов сошли локомотив и 10 пустых вагонов.
В отличие от первой аварии, когда движение поездов не было приостановлено, это происшествие временно прекратило следование поездов «Серов-Нижний Тагил» по данному участку. Маршрут был направлен по объездному пути.
Пресс-служба областного ГУ МЧС, эта авария не имеет никаких экологических последствий, пострадавших нет, и контактная сеть не повреждена. Сегодня уже открыли участок железной дороги, но ситуация по ликвидации последствий аварии продолжается.
Фото предоставлено ГУ МЧС Свердловской области.
На месте происшествия работает комиссия Свердловской железной дороги. Следователи, занимающиеся ведением дела, называют причиной серии крушений грузовых поездов, произошедшей в Свердловской области, неисправность путей, сообщают Вести-Урал.
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