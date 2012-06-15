Вчера на тагильских улицах столкнулись машины двух автоледи. Обошлось…

Женщина 1957 года рождения за рулем Киа, выполняя разворот на проспекте Мира у дома №21, допустила столкновение с автомобилем Чери-12. Той иномаркой также управляла женщина, автомобилистка 1980 года рождения. Именно она получила небольшую травму, ушиб правой голени. Ушиб был несерьезный, об этом говорит тот факт, что женщина в травмпункт не поехала.