Вчера на тагильских улицах столкнулись машины двух автоледи. Обошлось…
15 июня 2012, 13:19Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 10 часов 40 минут вчера в центре города произошло ДТП с участием двух автолюбительниц.
Женщина 1957 года рождения за рулем Киа, выполняя разворот на проспекте Мира у дома №21, допустила столкновение с автомобилем Чери-12. Той иномаркой также управляла женщина, автомобилистка 1980 года рождения. Именно она получила небольшую травму, ушиб правой голени. Ушиб был несерьезный, об этом говорит тот факт, что женщина в травмпункт не поехала.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей