Авария на трамвайных путях в центре Нижнего Тагила привела к сбою в движении трамваев (ФОТО)
15 июня 2016, 17:55ПроисшествияПавел Щербина
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ДТП случилось 15 июня днём близ дома №61 на проспекте Мира.
Сюжеты: Нижний Тагил
На фотографиях с места происшествия, присланных читателем, видны автомобили «ВАЗ» и «Мерседес», стоящие на трамвайных путях. По словам очевидцев, «Мерседес» без видимых признаков повреждений.
В ГИБДД Нижнего Тагила не смогли прокомментировать ситуацию, но констатировали, что в этой аварии нет пострадавших, в отличие от произошедшей ранее на Серовском тракте.
На фотографиях от очевидца видно, что на месте аварии стала скапливаться трамвайная пробка. Информацию о сбое движения подтвердил диспетчер МУП «Тагильский трамвай»:
По проспекту Мира трамваи не ходят из-за дорожно-транспортного происшествия. Трамваи стоят уже второй час. Только сейчас на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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