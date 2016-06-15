Авария на трамвайных путях в центре Нижнего Тагила привела к сбою в движении трамваев (ФОТО)

На фотографиях с места происшествия, присланных читателем, видны автомобили «ВАЗ» и «Мерседес», стоящие на трамвайных путях. По словам очевидцев, «Мерседес» без видимых признаков повреждений.

В ГИБДД Нижнего Тагила не смогли прокомментировать ситуацию, но констатировали, что в этой аварии нет пострадавших, в отличие от произошедшей ранее на Серовском тракте.

На фотографиях от очевидца видно, что на месте аварии стала скапливаться трамвайная пробка. Информацию о сбое движения подтвердил диспетчер МУП «Тагильский трамвай»:

По проспекту Мира трамваи не ходят из-за дорожно-транспортного происшествия. Трамваи стоят уже второй час. Только сейчас на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД.