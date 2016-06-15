Два мотоциклиста на японских мотоциклах столкнулись в Нижнем Тагиле

Мотоциклисты ехали по проспекту Ленина от КДК «Современник» по направлению к кинотеатру. Оба участника движения управляли японскими мотоциклами Suzuki GSX-R600, которые различались лишь цветом. Один был синий, другой — красный.

Один мотоциклист стал притормаживать на красный сигнал светофора, а второй, видимо, решил, что проскочит и столкнулся с первым. В результате ДТП мотоциклисты не получили травм. Повреждения получили лишь мотоциклы. Приехавшая бригада скорой помощи осмотрела пострадавших, госпитализация не потребовалась сообщили журналисту TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Известно, что инициировавший аварию мотоциклист лишь недавно купил себе двухколесную машину.