В Екатеринбурге управляющая компания ответит за смерть 10-летней девочки
15 июня 2016, 14:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 февраля в столице Урала произошел несчастный случай – экскаваторщик на снегоуборочной машине вывалил снег на 10-летнего ребенка. Девочку спасти не удалось, она умерла 13 февраля на больничной койке. За произошедшее будет отвечать управляющая компания.
Сюжеты: Екатеринбург
Так, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании, сообщает Следственный комитет по Свердловской области.
Сейчас следователи устанавливают лиц, в действиях которых имелся состав преступления. Виновный может получить до пяти лет колонии. Добавим, что уголовное дело было открыто на основании материалов другого (31-летний водитель погрузчика получил год колонии за причинение смерти по неосторожности).
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей