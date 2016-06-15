В Екатеринбурге управляющая компания ответит за смерть 10-летней девочки

Так, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении управляющей компании , сообщает Следственный комитет по Свердловской области.

Сейчас следователи устанавливают лиц, в действиях которых имелся состав преступления. Виновный может получить до пяти лет колонии. Добавим, что уголовное дело было открыто на основании материалов другого (31-летний водитель погрузчика получил год колонии за причинение смерти по неосторожности).