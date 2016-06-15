В Нижнем Тагиле была угнана и разбита иномарка Mazda: поиском виновных пока занимаются только хозяева (ФОТО)

Сегодня в сообществах в социальных сетях, посвящённых Нижнему Тагилу, появился следующий пост:

11.06.16 с 13:00 до 19:30 с парковочной зоны (возле дома, по улице Тагилстроевская, 1) был угнан автомобиль Mazda 3, темно-синего цвета, гос. номер «У822ОВ» 96. Если имеется или появится какая-либо информация по данному факту, прошу сообщить, написав мне на страницу, либо оповестить по номеру 89222294141. P.S. Машина найдена была через час, нужно найти угонщика. Машина в ужасном состоянии написала тагильчанка Полина Серебрякова в сообществе «Типичный Тагильчанин».

Ранее в Нижнем Тагиле уже происходили подобные инциденты. Этот угон прокомментировали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила:

Ситуация была выяснена ещё в дежурный день. Владелица автомобиля отдала ключи своему знакомому, тот не справился с управлением и разбил автомобиль. У них нет претензий друг к другу. В возбуждении уголовного дела было отказано, так как нет состава преступления.

У пострадавшей другое мнение об этой ситуации. Она настаивает на том, что не отдавала свои ключи третьим лицам.

Ключи мы никому не отдавали. Одни у нас, другие лежат в сейфе. Автомобиль был угнан, об этом мы сообщили в полицию. Но нашла его не полиция, а неравнодушный человек. Как только поставим автомобиль на ноги, будем обращаться в инстанции, к руководству полиции, в прокуратуру, до верховного суда. А пока нам сказали подождать, прежде чем мы снова сможем подать заявление рассказала Полина журналисту TagilCity.ru.

Фото: «Типичный тагильчанин»