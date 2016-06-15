В Нижнем Тагиле обнаружены части тела неизвестного мужчины

По данным очевидцев, были по отдельности обнаружены голова, ноги и фрагмент руки мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.

В день обнаружения останков было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас проводятся необходимые экспертизы. Личность погибшего пока не установлена. Подробности произошедшего не разглашаются в интересах следствия.