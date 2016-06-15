В Нижнем Тагиле обнаружены части тела неизвестного мужчины
15 июня 2016, 11:35ПроисшествияПавел Щербина
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Части тела найдены на прошлой неделе сторожем, охранявшим одну из стоянок в микрорайоне Лебяжка.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным очевидцев, были по отдельности обнаружены голова, ноги и фрагмент руки мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.
Заместитель начальника следственного отдела Ленинского района следующим образом прокомментировал информацию о находке фрагментов тела:
В день обнаружения останков было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Сейчас проводятся необходимые экспертизы. Личность погибшего пока не установлена. Подробности произошедшего не разглашаются в интересах следствия.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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