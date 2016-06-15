В реке Тура утонул 9-летний ребенок
15 июня 2016, 11:55Происшествия
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14 июня река Тура, протекающая в Туринской Слободе, стала местом гибели школьника.
О пропаже мальчика было заявлено в полицию. На берегу водоема на улице Подгорная был обнаружен велосипед ребенка и его одежда. Очевидцы утверждают, что видели, как мальчик заходил в воду. Тело погибшего ребенка нашли чуть позже.
Напомним, ранее в городском пруду Первоуральска утонули двое мужчин.
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