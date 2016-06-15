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В реке Тура утонул 9-летний ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В реке Тура утонул 9-летний ребенок

15 июня 2016, 11:55Происшествия
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