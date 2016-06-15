В реке Тура утонул 9-летний ребенок

О пропаже мальчика было заявлено в полицию. На берегу водоема на улице Подгорная был обнаружен велосипед ребенка и его одежда. Очевидцы утверждают, что видели, как мальчик заходил в воду. Тело погибшего ребенка нашли чуть позже.