2 года колонии-поселения получил крановщик из Красноуральска за нарушение правил безопасности: по его вине погиб человек
15 июня 2017, 11:40Происшествия
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Красноуральский суд вынес приговор крановщику одного из предприятий города, по вине которого погиб рабочий.
Судом установлено, что 28 июня 2016 года на предприятии в Красноуральске произошло ЧП со смертельным исходом.
Крановщик металлургического цеха при проведении работ нарушил правила техники безопасности, в результате чего произошло падение крюковой подвески с траверсой на стропальщика. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Крановщик, в нарушение своих должностных инструкций, не проверил исправность механизма крана и устройств, имеющихся на нем. В результате неисправности механизма и произошло ЧП, повлекшее смерть человека.
Суд рассмотрел все обстоятельства дела и приговорил рабочего к двум годам колонии-поселения, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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