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2 года колонии-поселения получил крановщик из Красноуральска за нарушение правил безопасности: по его вине погиб человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2 года колонии-поселения получил крановщик из Красноуральска за нарушение правил безопасности: по его вине погиб человек

15 июня 2017, 11:40Происшествия
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