Большегруз сбил мотоциклиста в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
15 июня 2017, 08:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала фура сбила мотоциклиста. Это произошло днём 14 июня на Берёзовской улице.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы рассказали, что фура поворачивала, в это время в неё врезался. Мотоциклист выжил, однако ему потребовалась госпитализация, пишет E1.ru. По словам очевидцев, «мужчина в плохом состоянии» лежал рядом с разбитым мотоциклом.
В ГИБДД пояснили, что большегруз под управлением водителя не предоставил преимущество в движении двухколесному транспортному средству. Идёт проверка по факту аварии.
Водителю в городской больнице диагностировали перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото и видео: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей