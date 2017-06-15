Большегруз сбил мотоциклиста в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что фура поворачивала, в это время в неё врезался. Мотоциклист выжил, однако ему потребовалась госпитализация, пишет E1.ru. По словам очевидцев, «мужчина в плохом состоянии» лежал рядом с разбитым мотоциклом.