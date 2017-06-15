Посетители базы отдыха в Екатеринбурге избили охранника и угрожали ему топором

Молодым люди сидели в беседке и отмечали день рождения друга. Охранник, подошедший к припозднившимся гостям, напомнил, что заведение работает до 23:00, передает ЕАН .

Далее обидчики затащили мужчину в беседку и избили. Сторожу удалось сбежать, чтобы нажать «тревожную» кнопку. Происходящее не попало на камеры видеонаблюдения, поскольку они снимают только снаружи. После отдыхающие взяли топор и припугнули охранника. В это время по сигналу уже ехали сотрудники агенства ЧОП «Сова».