Посетители базы отдыха в Екатеринбурге избили охранника и угрожали ему топором
15 июня 2017, 07:45Происшествия
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В Екатеринбурге в одном из комплексов отдыха Академического района посетители избили охранника.
Сюжеты: Екатеринбург
Молодым люди сидели в беседке и отмечали день рождения друга. Охранник, подошедший к припозднившимся гостям, напомнил, что заведение работает до 23:00, передает ЕАН.
Далее обидчики затащили мужчину в беседку и избили. Сторожу удалось сбежать, чтобы нажать «тревожную» кнопку. Происходящее не попало на камеры видеонаблюдения, поскольку они снимают только снаружи. После отдыхающие взяли топор и припугнули охранника. В это время по сигналу уже ехали сотрудники агенства ЧОП «Сова».
На месте инцидента работала полиция. Отдыхающие сообщили представителям власти, что драку затеял охранник.
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