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Приговор двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль» будет озвучен в суде Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Приговор двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль» будет озвучен в суде Екатеринбурга

15 июня 2017, 07:30Происшествия
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