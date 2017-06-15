Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами после падения на него фасадной плитки у магазина в Каменске-Уральском

Как пишет портал KU66.RU, 11 летний мальчик пострадал в центре города, у входа в универсам. Ему на голову упала фасадная плитка. Пострадавший госпитализирован в больницу, где ему диагностировали ушибы, ЧМТ и сотрясение мозга.