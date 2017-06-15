Второй подозреваемый в убийстве бизнесмена из Москвы и адвоката из Екатеринбурга сдался полиции
15 июня 2017, 10:10Происшествия
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В полицию 14 июня добровольно пришел с повинной второй подозреваемый по делу об убийстве адвоката из Екатеринбурга и бизнесмена из Москвы.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, ранее был задержан Алексей Тиханов – первый подозреваемый в преступлении. Он уже дал признательные показания.
В следственном комитете ситуацию пока не комментируют, пишет URA.RU. По предварительным данным, мотивом убийства стали деньги.
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