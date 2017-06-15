Женщина скончалась в больнице после ДТП на пешеходном переходе недалеко от поселка Заречный
15 июня 2017, 13:05Происшествия
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В Свердловской области недалеко от поселка Заречный на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса ТС попала женщина.
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