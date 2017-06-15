Женщина скончалась в больнице после ДТП на пешеходном переходе недалеко от поселка Заречный

Как пишет Е1 , ДТП произошло в светлое время суток. На женщину совершил наезд автомобиль марки «Форд». Пострадавшая с серьезными травмами была госпитализирована.

Сегодня появилась информация, что женщина скончалась. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но не смогли спасти.