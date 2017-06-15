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Житель Новой Ляли до смерти избил 42-летнего мужчину: обвиняемый заключен под стражу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Новой Ляли до смерти избил 42-летнего мужчину: обвиняемый заключен под стражу

15 июня 2017, 12:10Происшествия
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