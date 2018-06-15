Маршрутка поехала сама: двое водителей в Нижнем Тагиле подрались на дороге (ВИДЕО)

Судя по видеозаписи, дорожный конфликт произошел на проспекте Ленина между водителем Toyota RAV4 и водителем маршрутки в Нижнем Тагиле.

По всей видимости, водителю внедорожника не понравился маневр, который совершил водитель маршрутной газели. Тогда на перекрестке у Драмтеатра водитель Toyota выскочил из автомобиля.

После непродолжительного разговора между водителями произошла потасовка. Пока автолюбители выясняли отношения, маршрутка с пассажирами внутри без водителя поехала вперед. Пассажиры начали выпрыгивать из нее прямо на ходу. Одному из них удалось забраться в кабину и остановить транспортное средство. После этого водитель газели сел за руль и уехал.