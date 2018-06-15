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Маршрутка поехала сама: двое водителей в Нижнем Тагиле подрались на дороге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Маршрутка поехала сама: двое водителей в Нижнем Тагиле подрались на дороге (ВИДЕО)

15 июня, 20:55Происшествия
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