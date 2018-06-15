Сторож автосервиса в Каменске-Уральском зарубил приятеля во время застолья

Выпивали обвиняемый и его приятель. После того, как собутыльник уснул, сторож взял топор и зарубил его. Затем снял с себя окровавленную одежду, сжёг её и лёг спать. Разбудившим его сотрудникам полиции подсудимый пояснил, что убил приятеля из-за того, что тот оскорблял его во время распития спиртных напитков.