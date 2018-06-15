Сторож автосервиса в Каменске-Уральском зарубил приятеля во время застолья
15 июня, 06:05Происшествия
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На скамье подсудимых в Каменске-Уральском оказался сторож местного автосервиса. Мужчину признали виновным в умышленном убийстве приятеля.
7 января 2018 года в помещении автосервиса, где подсудимый работал сторожем, началось застолье.
Выпивали обвиняемый и его приятель. После того, как собутыльник уснул, сторож взял топор и зарубил его. Затем снял с себя окровавленную одежду, сжёг её и лёг спать. Разбудившим его сотрудникам полиции подсудимый пояснил, что убил приятеля из-за того, что тот оскорблял его во время распития спиртных напитков.
Как сообщает «Уралинформбюро», суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 12 лет тюремного заключения в колонии особого режима. После освобождения бывший сторож будет ограничен в свободе ещё в течение 2 лет.
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