На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом

Водитель фуры «Мерседес» пытался избежать столкновения, однако машина от удара улетела в кювет и перевернулась. Затем тяжеловоз загорелся. В ДТП пострадал водитель КАМАЗа, он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.