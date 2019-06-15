На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель фуры «Мерседес» пытался избежать столкновения, однако машина от удара улетела в кювет и перевернулась. Затем тяжеловоз загорелся. В ДТП пострадал водитель КАМАЗа, он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: е1.ru
Точную картину ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей