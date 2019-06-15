На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

По информации ГИБДД, водитель Toyota Camry врезался в ВАЗ-21099, который ехал перед ним. В результате удара обе машины улетели в кювет и перевернулись.

Четверо пассажиров иномарки получили травмы различной степени тяжести, водитель также госпитализирован. В медучреждении позже скончался один из пассажиров — мужчина 1992 года рождения. В отечественном авто находились пять человек, включая водителя. Никто из них не пострадал.