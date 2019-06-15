На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

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Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска. Столкнулись два автомобиля, следовавшие в попутном направлении, пишет портал Е1.
По информации ГИБДД, водитель Toyota Camry врезался в ВАЗ-21099, который ехал перед ним. В результате удара обе машины улетели в кювет и перевернулись.
Четверо пассажиров иномарки получили травмы различной степени тяжести, водитель также госпитализирован. В медучреждении позже скончался один из пассажиров — мужчина 1992 года рождения. В отечественном авто находились пять человек, включая водителя. Никто из них не пострадал.
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По предварительной информации, 50-летний водитель Toyota Camry уснул за рулем. Проводится проверка.
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