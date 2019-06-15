В Екатеринбурге из-за пожара в новостройке эвакуировали 44 человек

Пожар возник в квартире на пятом этаже на улице Павла Шаманова, 7. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По словам жителей Академического района, пожару предшествовал хлопок, сообщает портал Е1. Затем огонь начал распространяться.

По предварительным данным, источник огня находился на балконе. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС эвакуировали 44 жильцов подъезда, среди которых были 8 детей. Из-за припаркованных у дома автомобилей, пожарные не могли подобраться к дому, поэтому рукава были протянуты через улицу.

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