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#домахорошо
В Екатеринбурге из-за пожара в новостройке эвакуировали 44 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге из-за пожара в новостройке эвакуировали 44 человек

Сегодня, 22:04ПроисшествияФото: Е1
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