В Екатеринбурге из-за пожара в новостройке эвакуировали 44 человек
15 июня в Екатеринбурге возникло возгорание в новостройке Академического района. Пожарные эвакуировали 44 жильцов подъезда, сообщает портал Е1.
Пожар возник в квартире на пятом этаже на улице Павла Шаманова, 7. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
По словам жителей Академического района, пожару предшествовал хлопок, сообщает портал Е1. Затем огонь начал распространяться.
По предварительным данным, источник огня находился на балконе. Прибывшие к месту происшествия сотрудники МЧС эвакуировали 44 жильцов подъезда, среди которых были 8 детей. Из-за припаркованных у дома автомобилей, пожарные не могли подобраться к дому, поэтому рукава были протянуты через улицу.
Напомним, в апреле 2019 года в Академическом произошел взрыв в одной из квартир многоэтажного дома. По неподтвержденной информации взорвался самогонный аппарат. Пострадали мужчина и женщина. С ожогами 50% тела они были госпитализированы.