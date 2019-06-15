В Екатеринбурге ОМОН нагрянул на вечеринку в «Доме печати»
Вчера, 23:50ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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14 июня около 23:00 сотрудники ОМОНа ворвались в клуб «Дом печати» во время вечеринки, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Бойцы ОМОна прибыли в клуб через некоторое время после начала вечеринки. По словам очевидцев, около 10 вооруженных сотрудников прибыли на двух машинах. Они проверяли здание «Дома печати», досматривали один из автомобилей гостей заведения.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу Е1 сообщили, что в данном месте сотрудники полиции проводили мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков.
По словам сотрудников клуба, приезд бойцов ОМОНа не повлиял на работу заведения.
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