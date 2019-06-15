В Екатеринбурге ОМОН нагрянул на вечеринку в «Доме печати»

Бойцы ОМОна прибыли в клуб через некоторое время после начала вечеринки. По словам очевидцев, около 10 вооруженных сотрудников прибыли на двух машинах. Они проверяли здание «Дома печати», досматривали один из автомобилей гостей заведения.