В Нижнем Тагиле пассажирский автобус «Качканар-Екатеринбург» сбил пешехода

Мужчина 1981 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в селе Николо-Павловское возле дома на улице Ленина,17, когда водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Качканар-Нижний Тагил-Екатеринбург», совершил на него наезд. В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 пассажиров. Пострадавший пешеход был госпитализирован. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы и перелом костей носа.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, которые установили, что водитель пассажирского автобуса, мужчина 1969 года рождения, имеет стаж вождения 32 года. В момент аварии он был трезв.

По словам водителя, пострадавший вышел на проезжую часть дороги, когда транспортное средство уже было на пешеходном переходе, мужчина ударился о заднюю часть автобуса.