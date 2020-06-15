В Екатеринбурге на видео попала массовая драка нескольких десятков человек
Сегодня, 11:58ПроисшествияФото: E1.RU
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В Екатеринбурге в Краснолесье несколько десятков человек стали участниками массовой драки, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел 14 июня и был записан на видео. По словам очевидцев, на улице Барвинка такое происходит уже не в первый раз. За день до этого на то же место приезжали правоохранители. Тогда потасовку устроили мигранты.
На видеоролике видно, что в драке участвовали больше 30 человек. Когда один из мужчин начал убегать, то остальные попытались его догнать.
В полиции изданию сообщили, что на данный момент заявлений о данном инциденте не поступало.
Массовая драка в Краснолесье Видео
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Видео: YouTube-канал "Истории из России"
Ранее, 13 июня, на Новомосковском рынке произошла перестрелка. Полицией было выставлено оцепление, на месте работали следователи, а один из участников конфликта был госпитализирован.
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