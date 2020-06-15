В Нижнем Тагиле пенсионерка получила ожоги пока пыталась спасти свой горящий дом

Пожар произошел утром, 12 июня, в доме на улице Заречная. Двое супругов-пенсионеров, которые являются хозяевами дома, проснулись от звуков пожара. в семь часов утра и сразу вызвали МЧС. Огонь быстро охватил площадь в 150 квадратных метров. В связи с угрозой распространения на соседние строения, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, а также привлечены дополнительные силы и средства.

Пока пенсионеры ожидали приезда пожарных, они пытались своими силами ликвидировать возгорание. В итоге хозяйка получила ожоги 5% тела на руках и ногах. От госпитализации пострадавшая отказалась.

В тушении пожара участвовали четыре единицы пожарной техники, а также девять человек личного состава. Кроме того, к ним присоединились три человека добровольной пожарной дружины деревни Реши. Воду до места пожара возили от реки Ряжик, расположенной за 700 метров. В результате дом сгорел полностью.