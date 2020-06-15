В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в угоне автомобиля с ключами в замке зажигания

По словам мужчины, днем неизвестный похитил его транспорт с парковки возле работы на улице Кулибина. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.

Кроме того, он рассказал, что у автомобиля не была установлена сигнализация, а также сам владелец не закрывал транспорт на замок, потому что боялся потерять ключи.

Сотрудниками ГИБДД автомобиль был обнаружен недалеко от места угона на улице Бригадная. Инспекторы обратили вниманием на схожий по ориентировке автомобиль. На машине не было фар, а также был открыт капот.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что из автомобиля был изъят аккумулятор, а также украдены чехлы с сидений, магнитола и другие вещи. Эксперт-криминалист обнаружил и изъял отпечатки пальцев, по которым была установлена личность подозреваемого.

Им оказался неоднократно судимый за преступления имущественного характера 44-летний тагильчанин.

Мужчина признался, что подрабатывал водителем такси и приехал на заказ на улицу Кулибина. Во время ожидания клиента он обратил внимание на незакрытую «Ладу Приору». Он заглянул в салон и увидел в замке зажиганию ключи. Он сразу сел за руль и уехал. Через пару километров он оставил транспорт, предварительно забрав из него ценные вещи. Позднее его задержали сотрудники полиции. Во время обыска в его квартире были найдены украденные вещи, в том числе и документы потерпевшего, а также ключи от автомобиля.