В Волгограде сотрудники ФСБ задержали готовившего нападение на школу подростка
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Волгограде сотрудниками ФСБ было предотвращено массовое убийство в школе, сообщают «РИА-Новости».
Сообщается, что в городе был задержан подросток. У него была изъята самодельная бомба и холодное оружие.
Кроме того, у подростка 2005 года рождения были найдены записи о том, как самостоятельно изготовить бомбу и организовать нападение на школу.
Уточняется, что юноша планировал напасть на школу. В отношении него было возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление взрывчатых веществ и подготовку к массовому убийству.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей