17-летний житель Новоуральска покончил с собой в садовом доме

17-летний житель Новоуральска покончил с собой в садовом доме
17-летний житель Новоуральска покончил с собой в садовом доме
Сегодня, 22:17ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Новоуральске с собой покончил 17-летний юноша. По словам источника в силовых структурах, его тело нашла 20-летняя знакомая.

Уралец погиб в садовом доме в СНТ «Строитель-1», сообщает «КП-Екатеринбург». Отмечается, что он не состоял на учете в ПДН и воспитывался бабушкой. Во время осмотра места происшествия была найдена предсмертная записка.

Обнаружившая тело девушка отказалась комментировать происходящее. В СУ СКР по Свердловской области также воздержались от комментариев.

Напомним, 7 июня сотрудник ППС одного из отделов полиции Екатеринбурга во время дежурства отошел в лес и выстрелил. По словам коллег, полицейский накопил много долгов, а также переживал из-за неразделенной любви.

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