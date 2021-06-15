2-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на ЕКАДе

Травму головы получила 2-летняя девочка в результате аварии с участием «ГАЗели» и двух иномарок, которая случилась на 25 километре Екатеринбургской кольцевой дороги.

Массовое ДТП случилось на ЕКАД 14 июня между Верхней Пышмой и Березовским. Водитель «ГАЗели», не обеспечив дистанцию до движущегося впереди Hyundai Solaris, врезался в него сзади, отчего легковушку отбросило на ехавший во встречном направлении Renault Duster. В результате аварии пострадала двухлетняя девочка. Ей в голову прилетел оторвавшийся в момент столкновения видеорегистратор. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана лба» она была доставлена в Центральную городскую больницу Березовского. Травму руки получил водитель Renault, от госпитализации он отказался, рассказали Е1 в ГИБДД по Свердловской области. Напомним, в результате столкновения автомобилей Solaris и Elantra, произошедшем на втором километре автодороги Серов — Птицефабрика, трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Трое детей пострадали после столкновения двух иномарок на свердловской трассе

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter