2-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на ЕКАДе

2-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на ЕКАДе
2-летний ребенок пострадал в массовом ДТП на ЕКАДе
Сегодня, 08:27ПроисшествияФото: Е1.RU
Травму головы получила 2-летняя девочка в результате аварии с участием «ГАЗели» и двух иномарок, которая случилась на 25 километре Екатеринбургской кольцевой дороги.

Массовое ДТП случилось на ЕКАД 14 июня между Верхней Пышмой и Березовским. Водитель «ГАЗели», не обеспечив дистанцию до движущегося впереди Hyundai Solaris, врезался в него сзади, отчего легковушку отбросило на ехавший во встречном направлении Renault Duster.

В результате аварии пострадала двухлетняя девочка. Ей в голову прилетел оторвавшийся в момент столкновения видеорегистратор. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана лба» она была доставлена в Центральную городскую больницу Березовского.

Травму руки получил водитель Renault, от госпитализации он отказался, рассказали Е1 в ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в результате столкновения автомобилей Solaris и Elantra, произошедшем на втором километре автодороги Серов — Птицефабрика, трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
ребенокдтпГИБДДобществогазельпострадавшиеЕКАДмассовое дтп
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы