23-летний задержанный умер в отделе полиции в Екатеринбурге

Скончался 23-летний молодой человек, которого доставили в дежурную часть отдела полиции № 7 на улице Народной Воли в Екатеринбурге. Мужчина оказался в отделе полиции за мелкое хулиганство. Он матерился на улице.

По словам источника в силовых структурах, уралец был помещен в специальное помещение для содержания задержанных лиц. Также на него был составлен протокол об административном правонарушении. Когда его выпустили, ему стало плохо, и он упал,подчеркнул инсайдер. Бригада скорой медицинской помощи, которая приехала на место происшествия, не смогла помочь молодому человеку, так как он был уже мертв. На теле не обнаружено следов насильственной смерти. По словам главы пресс-службы МВД по Свердловской области Валерия Горелых, на выходе из здания ОВД екатеринбуржец вспомнил, что не забрал изъятый у него сотовый телефон. В служебном помещении уральцу стало плохо, он потерял сознание, сообщает «КП-Екатеринбург». Теперь ГУ МВД региона и Следственный отдел СК проводит проверку. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки следователем СК будет принято процессуальное решение,добавили в СУ СКР по Свердловской области. Напомним, в начале мая в Екатеринбурге пожилой мужчина скончался в отделе полиции. Он находился в состоянии опьянения, упал и сломал шейный отдел позвоночника. Мужчина скончался в отделе полиции Екатеринбурга

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