Ангар с газовыми баллонами загорелся ночью в Верхней Пышме

Пожар был локализован в 05:37. В 06:02 открытое горение ликвидировали и пожарные проводят разборку и проливку сгоревших конструкций, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В ликвидации последствий пожара были задействованы 11 единиц спецтехники и 42 человека личного состава. Взрывов и распространения огня на соседние строения удалось не допустить.
Напомним, что с 12 по 13 июня на Среднем Урале произошло много случаев возгорания. Пожар был в домах, лесах и нежилых строениях, из-за чего в некоторых городах Свердловской области, в том числе в Екатеринбурге, стоял запах гари.