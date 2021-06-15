Байкер устроил погоню с ГИБДД по набережной в центре Екатеринбурга

Байкер устроил погоню с ГИБДД по набережной в центре Екатеринбурга
Байкер устроил погоню с ГИБДД по набережной в центре Екатеринбурга
Сегодня, 08:54ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
Мотоциклист, катавшийся по пешеходной дорожке вдоль набережной в Екатеринбурге, в ходе погони был задержан сотрудниками ГИБДД из областного мотобатальона.

Гаишники на мотоциклах вечером 14 июня задержали нарушителя на байке, который катался по тротуару вдоль набережной в центре Екатеринбурга.

Нарушителя стражи правопорядка догнали у Макаровского моста. Его пришлось насильно снимать с мотоцикла.

В итоге госавтоинспекторы доставили байкера в отделение полиции, а транспортное средство было отправлено на штрафстоянку.

Напомним, 14 мая мотоциклист, уезжая от экипажа ГИБДД, не справился с управлением и устроил ДТП в Нижнем Тагиле. Байкер допустил столкновение с автомобилем Skoda Rapid, которым управлял мужчина 1976 года рождения.

Сюжеты:
Екатеринбург
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