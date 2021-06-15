Гараж, баня и три автомобиля сгорели за прошедшие выходные в Нижнем Тагиле

За минувшие выходные у тагильчан сгорели три автомобиля. В двух случаях причиной возгорания стал загоревшийся тополиный пух, а в другом неисправная электропроводка. Из-за пуха горели гаражные боксы, кровля и имущество внутри них.

122 пожара было зафиксировано за прошедшие выходные в Нижнем Тагиле. По данным ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО возгорания в большинстве случаев начинаются с поджога тополиного пуха. Затем уже огонь распространяется на сухую траву, мусор, строения. Не один раз выезжали пожарные на вызов, где очагом возгорания был тополиный пух. Так на площади 40 квадратных метра в гаражном кооперативе «Локомотив» был локализован пожар, горели гаражные боксы и имущество внутри них. К пожару привел поджог пуха неустановленными лицами. На площади 160 квадратных метра сгорели автомобили «ГАЗель» и «ГАЗ-31105», повреждена кровля гаражного бокса по улице Шевченко в Нижнем Тагиле. Причиной пожара также стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, отчего произошло возгорание тополиного пуха. Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и Горноуральского ГО В деревне Захаровка на площади 18 квадратных метров горела частная баня. По предварительным данным причиной пожара стало неправильное устройство печи и дымохода. На улице Красноармейской в Нижнем Тагиле на площади 6 квадратных метров сгорел автомобиль ВАЗ 2115. По предварительным данным причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки. Напомним, в выходные дни пожарные потушили почти 600 пожаров в Свердловской области. Пожарно-спасательные подразделения потушили 580 техногенных пожаров. В выходные дни пожарные потушили почти 600 пожаров в Свердловской области

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