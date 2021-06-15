Грозит экологическая катастрофа: взрыв прогремел на химическом заводе в США

Грозит экологическая катастрофа: взрыв прогремел на химическом заводе в США
Грозит экологическая катастрофа: взрыв прогремел на химическом заводе в США
Сегодня, 13:23ПроисшествияФото: Scott Olson/Getty Images
Утром 15 июня взрыв прогремел на химическом заводе Chemtool в американском штате Иллинойс. Во избежание попадания вредных веществ в почву и водоемы, пожарные отказались тушить возникший пожар водой.

Химический завод, находящийся недалеко от населенного пункта Роктон в 150 километрах от третьего по величине города США — Чикаго, охватил огонь около 7.30 в понедельник 14 июня, сообщает NBC News.

Из-за пожара были эвакуированы не только сотрудники фабрики, но и жители близлежащих населенных пунктов.

Несмотря на то, что спасателям удалось локализовать огонь, пожар все еще бушует на территории завода, который производит смазочные материалы, металлобрабатывающие и другие жидкости. Огнеборцы отказались тушить пламя водой, так как вместе с ней в почву и местные водоемы могут попасть такие опасные химические вещества, как свинец, серная кислота, азот и прочие.

Эти вещества могут также разноситься через дым и пепел, попадая в организм человека.

Около тысячи местных жителей попали в зону обязательной эвакуации. Власти рекомендовали носить маски всем в радиусе трех миль от места пожара.

Само здание завода практически уничтожено огнем, о пострадавших не сообщается.

происшествиепожарСШАвзрывхимический завод
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы