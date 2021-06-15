О минировании ТРЦ «Россия» на Вагонке сообщили неизвестные в Нижнем Тагиле

О минировании ТРЦ «Россия» на Вагонке сообщили неизвестные в Нижнем Тагиле
О минировании ТРЦ «Россия» на Вагонке сообщили неизвестные в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:00ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Неизвестный гражданин сообщил, что ТРЦ «Россия» на Вагонке был заминирован. Из-за этого туда приехали разные спецслужбы.

Инцидент случился 15 июня, около 16.30. По словам очевидцев, на место происшествия прибыли МЧС, ОМОН и сотрудники полиции, сообщается в группе «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Позвонил некий человек и сказал КРЦ «Россия» заминирован,написала в комментариях свидетельница Анастасия.

Редакции TagilCity.ru сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское», что прокомментируют ситуацию позже.

Фото:группа "ЧП Нижний Тагил" во "ВКонтакте"

Напомним, 5 апреля неизвестные «заминировали» здание «Высокогорского горно-обогатительного комбината», расположенного на улице Фрунзе, 17 в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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