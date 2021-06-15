Потерял сознание: после драки с другим автолюбителем уральца ограбил водитель КАМАЗа

Потерял сознание: после драки с другим автолюбителем уральца ограбил водитель КАМАЗа
Потерял сознание: после драки с другим автолюбителем уральца ограбил водитель КАМАЗа
Сегодня, 22:47ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В Каменске-Уральском на перекрестке улицы Кунавина и проспекта Победы подрались два водителя. После того, как один из конфликтующих потерял сознание, его ограбил проезжающий мимо водитель КАМАЗа.

По словам свидетельницы происходящего, инцидент случился утром 15 мая. Когда девушка подошла, драка уже закончилась. Молодой человек лежал на проезжей части, а второй участник конфликта скрылся с места происшествия.

Очевидцы вызвали скорую и полицию, а пока сидели и ждали их на лавочке у «Мегамарта», к его машине подъехал КАМАЗ,отметила свердловчанка.

По ее словам, водитель был не русской национальности. Он воспользовался тем, что пассажирское окно было открыто, и совершил кражу денег из машины, сообщает КУ66.ру. В результате очевидцы позвонили в полицию, а пострадавший был доставлен в больницу с травмами.

Девушка отметила, что после приезда сотрудников правоохранительных органов водителя КАМАЗа задержали. В пресс-службе полиции Каменска-Уральского также подтвердили данный факт.

Напомним, 9 июня стало известно, что в Нижнем Тагиле после конфликта водителей заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчины подрались на дороге.

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