Потерял сознание: после драки с другим автолюбителем уральца ограбил водитель КАМАЗа

По словам свидетельницы происходящего, инцидент случился утром 15 мая. Когда девушка подошла, драка уже закончилась. Молодой человек лежал на проезжей части, а второй участник конфликта скрылся с места происшествия.
Очевидцы вызвали скорую и полицию, а пока сидели и ждали их на лавочке у «Мегамарта», к его машине подъехал КАМАЗ,отметила свердловчанка.
По ее словам, водитель был не русской национальности. Он воспользовался тем, что пассажирское окно было открыто, и совершил кражу денег из машины, сообщает КУ66.ру. В результате очевидцы позвонили в полицию, а пострадавший был доставлен в больницу с травмами.
Девушка отметила, что после приезда сотрудников правоохранительных органов водителя КАМАЗа задержали. В пресс-службе полиции Каменска-Уральского также подтвердили данный факт.
Напомним, 9 июня стало известно, что в Нижнем Тагиле после конфликта водителей заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Мужчины подрались на дороге.