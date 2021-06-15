Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров потушили свердловские спасатели

Больше восьми часов понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы потушить возгорание в лесном массиве и не допустить огонь к населенному пункту — коттеджному поселку «Бобры» в Косулино.
Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20.12 в понедельник 14 июня. Работы на месте возгорания были завершены в 04.12 во вторник 15 июня.
На площади 2500 квадратных метров горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на населённый пункт, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В тушении пожара были задействованы 30 человек и 8 единиц спецтехники.
Пострадавших в результате пожара нет.
Напомним, ангар с газовыми баллонами на площади 800 квадратных метров загорелся 15 июня на улице Петрова в Верхней Пышме. В ликвидации последствий пожара были задействованы 11 единиц спецтехники и 42 человека личного состава