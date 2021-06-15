Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров потушили свердловские спасатели

Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров потушили свердловские спасатели
Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров потушили свердловские спасатели
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Ландшафтный пожар, охвативший территорию в 2,5 тысячи квадратных метров, потушили огнеборцы вблизи села Косулино Белоярского ГО.

Больше восьми часов понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы потушить возгорание в лесном массиве и не допустить огонь к населенному пункту — коттеджному поселку «Бобры» в Косулино.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 20.12 в понедельник 14 июня. Работы на месте возгорания были завершены в 04.12 во вторник 15 июня.

На площади 2500 квадратных метров горели лес, трава и бесхозные постройки, расположенные в лесном массиве. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось не допустить переход огня на населённый пункт, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В тушении пожара были задействованы 30 человек и 8 единиц спецтехники.

Пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ангар с газовыми баллонами на площади 800 квадратных метров загорелся 15 июня на улице Петрова в Верхней Пышме. В ликвидации последствий пожара были задействованы 11 единиц спецтехники и 42 человека личного состава

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