В выходные дни пожарные потушили почти 600 пожаров в Свердловской области

В выходные дни пожарные потушили почти 600 пожаров в Свердловской области
В выходные дни пожарные потушили почти 600 пожаров в Свердловской области
Сегодня, 14:06ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пожарно-спасательные подразделения Свердловской области потушили 580 техногенных пожаров. Четверть из них была ликвидирована в Екатеринбурге.

В прошедшие выходные дни распространению пожаров на Среднем Урале поспособствовали засушливая погода и сильное выпадение тополиного пуха, а также несоблюдение жителями Урала пожарной безопасности. В большинстве случаев пожар начинался с тополиного пуха и сухой травы, а впоследствии огонь перекидывался на жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки. Благодаря мерам, которые в пожарно-спасательных гарнизонах приняли заранее, удалось избежать серьёзных неблагоприятных последствий.

Только в екатеринбургском гарнизоне были введены из резерва в строй 11 единиц спецтехники и более 40 человек личного состава. Благодаря этому пожары были вовремя локализованы и ликвидированы, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Также пожарно-спасательные службы напоминают свердловчанам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности. Напомним, что с 30 апреля 2021 года в Свердловской области действует особый противопожарный режим, запрещающий любые действия с открытым огнём. Поэтому от походов в лес и разведения костров рекомендуют отказаться.

Взрослым в свою очередь нужно напомнить детям правила пожарной безопасности и объяснить, игры с огнём могут опасны и для них, и для окружающих людей.

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