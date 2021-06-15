Водитель отечественной легковушки врезался в столб и погиб под Сысертью

За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1981 года рождения. В результате столкновения он скончался в карете «скорой помощи», прибывшей на место происшествия.
Два пассажира — мужчины 1984 и 1985 годов рождения, которые находились в автомобиле Lada, получили различные травмы и были доставлены в больницу.
Сотрудники ГИБДД установлили, что водитель Lada имел стаж управления транспортными средствами 13 лет, у него имеется 60 штрафов за различные нарушения ПДД, рассказали ЕАН в ГИБДД.
По факту смертельного ДТП проводится проверка. В ходе нее будут проведены экспертизы, в том числе установлены был ли водитель пьян в момент аварии.
Напомним, 12 июня двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО, еще пятеро получили травмы. В полиции возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей.