Водитель отечественной легковушки врезался в столб и погиб под Сысертью

Водитель Lada Largus выехал на обочину и врезался в фонарный столб на 179 километре автодороги «Подъезд к Екатеринбургу от М5 «Урал» вечером 14 июня. В результате столкновения мужчина погиб, двое его пассажиров были госпитализированы.

За рулем отечественной легковушки находился мужчина 1981 года рождения. В результате столкновения он скончался в карете «скорой помощи», прибывшей на место происшествия. Два пассажира — мужчины 1984 и 1985 годов рождения, которые находились в автомобиле Lada, получили различные травмы и были доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД установлили, что водитель Lada имел стаж управления транспортными средствами 13 лет, у него имеется 60 штрафов за различные нарушения ПДД, рассказали ЕАН в ГИБДД. По факту смертельного ДТП проводится проверка. В ходе нее будут проведены экспертизы, в том числе установлены был ли водитель пьян в момент аварии. Напомним, 12 июня двое детей и двое взрослых погибли в ДТП на границе Свердловской области и ХМАО, еще пятеро получили травмы. В полиции возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности гибель двух и более людей. Из-за гибели людей в ДТП под Ивделем возбуждено уголовное дело

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