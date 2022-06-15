126 неисправных автобусов выявлено в Свердловской области

Выявлен ряд нарушений. Это технические неисправности, отсутствие документа о прохождении предрейсового медосмотра, нарушения сроков прохождения техосмотра, отсутствия страховых полисов и пр.
Также выявлялись факты нарушения правил перевозки граждан, неиспользование ремней безопасности. Выяснилось, что некоторые водители во время поездок разговаривают по телефону, смотрят фильмы и другими способами отвлекаются от дорожного движения.
Всего во время рейдов «Автобус» инспекторы проверили три тысячи автобусов, нашли порядка 700 нарушений. Например, 126 автобусов ездили по дорогам, имея некоторые технические неисправности. В 60 автобусах отсутствовала документация о техосмотре. Некоторые автобусы перевозили пассажиров без лицензии.
К нарушителям применили меры. К примеру, 60-летнего водителя с неисправным рулем отстранили от управления.