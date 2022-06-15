126 неисправных автобусов выявлено в Свердловской области

В регионе с 7 по 9 июня состоялся рейд по выявлению нарушителей. Его проводили сотрудники ГИБДД Свердловской области.

Выявлен ряд нарушений. Это технические неисправности, отсутствие документа о прохождении предрейсового медосмотра, нарушения сроков прохождения техосмотра, отсутствия страховых полисов и пр. Также выявлялись факты нарушения правил перевозки граждан, неиспользование ремней безопасности. Выяснилось, что некоторые водители во время поездок разговаривают по телефону, смотрят фильмы и другими способами отвлекаются от дорожного движения. Всего во время рейдов «Автобус» инспекторы проверили три тысячи автобусов, нашли порядка 700 нарушений. Например, 126 автобусов ездили по дорогам, имея некоторые технические неисправности. В 60 автобусах отсутствовала документация о техосмотре. Некоторые автобусы перевозили пассажиров без лицензии. К нарушителям применили меры. К примеру, 60-летнего водителя с неисправным рулем отстранили от управления.

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