Депутаты алапаевской гордумы заявили об увольнении из-за «сокращения штата»

Депутаты алапаевской гордумы заявили об увольнении из-за «сокращения штата»
Депутаты алапаевской гордумы заявили об увольнении из-за «сокращения штата»
Сегодня, 15:10ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Депутатов Алапаевской гордумы Андрея Дедюхина и Юрия Корнилова уволили из-за «сокращения штата». Так звучит официальная формулировка.

Сами парламентарии уверены, что их уволили из-за того, что они оппозициронеры. К тому же они являются противниками мэра Сайгида Билалова. Об этом сами депутаты рассказали изданию Ура.ру.

До меня уволили депутата Юрия Корнилова. Тимофей Могила, под давлением, уволился сам. Также уволили Сергея Подкорытова, но потом, при содействии резиденции губернатора, ему нашли работу. Сейчас очередь дошла и до меня,сказал Корнилов.

Напомним, что ранее по инициативе депутата Тимофея Могилы собирались подписи за отставку главы Алапаевска Сайгида Билалова. Сбор начался в середине апреля и за первую неделю собрал более 200 подписей.

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Алапаевск
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