Директора института спорта УрФУ Евгения Шурманова задержали в Екатеринбурге

Эти события могут быть связаны с долгами из-за чемпионата мира по боксу, который состоялся три года назад, пишет 66.ru со ссылкой на собственный источник.
Напомним, что в Уральском федеральном университете Евгений Шурманов занимает должность директора института физической культуры, спорта и молодежной политики. О точных причинах задержания мужчины неизвестно.
Напомним, что оргкомитет чемпионата мира по боксу AIBA в 2019 году недоплатил подрядчикам 47 млн рублей. А выделенных средств в размере более 200 млн рублей оказалось мало. Долги легли на НКО «Спортивный клуб УрФУ». Тогда главой организации был Евгений Шурманов.