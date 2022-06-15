Экс-глава Тугулымского района отправится в колонию за взятку

Следователями подготовлена весомая доказательная база, позволившая суду вынести обвинительный приговор за взяточничество в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.
Установлено, что с 2016 по 2019 годы обвиняемый вымогал и получал у руководителя местной муниципальной организации деньги и подарки в обмен на оказание содействия в осуществлении беспрепятственной деятельности и за проведении лояльных проверок, независимо от количества выявленных нарушений.
Также известно, что с 2013 по 2018 годы чиновник незаконно оплачивал расходы на домашнюю телефонную связь и интернет за счет средств местного бюджета.
По совокупности незаконных деяний бывший руководитель муниципального образования на 8,5 лет отправится в колонию строгого режима и, помимо того, обязан возместить ущерб на сумму 19 миллионов рублей, рассказали в СКР по Свердловской области.
Оптимальные условия для всестороннего, объективного расследования дела были созданы региональным управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, сообщил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.